Оштрафован магазин, в котором пермский "стрелок" Бекмансуров купил оружие

В Прикамье магазин "Оружейник" оштрафован судом на 20 тыс. руб. Именно в этом магазине, согласно информации, опубликованной в telegram-канале 360tv, купил оружие и патроны пермский "стрелок" Тимур Бекмансуров.

Как сообщало Накануне.RU, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало.

Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.