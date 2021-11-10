Двое пострадавших в ПГНИУ выписаны из московских клиник

Еще двое жителей Перми, получивших ранения в ПГНИУ, выписались из московской больницы и продолжат лечение амбулаторно в пермских больницах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

В федеральных клиниках лечение продолжают еще четверо человек. Одна из пострадавших вернулась домой в октябре.

Напомним, 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Во время задержания стрелок был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.