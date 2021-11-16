Пятеро пострадавших при стрельбе в ПГНИУ вернулись из московских клиник в Пермь

В Московских клиниках продолжают лечение двое пострадавших при стрельбе в ПГНИУ. По данным краевого минздрава, пятеро пострадавших продолжают амбулаторное лечение в Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Во время задержания стрелок был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.