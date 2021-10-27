Росгвардия пытается привлечь к ответственности ЧОП, охранявшую пермский ВУЗ во время шутинга

Управление федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Пермскому краю подало два иска к "Частной охранной организации "Арсенал-Регион", передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована на сайте краевого арбитража. Согласно информации в электронной картотеке, Росгвардия пытается привлечь ЧОПовцев к административной ответственности. Детали исковых требований не раскрываются.

Кроме того, иск в суд подала прокуратура Дзержинского района Перми. Иск принят к производству. Надзорное ведомство требует привлечь ответчика к административной ответственности по статье осуществление предпринимательской деятельности без госрегистарции или специального разрешения, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальной лицензией. Заявление будет рассмотрено в порядке упрощенного производства.

Отметим, что ранее компания "Арсенал-Регион" также обратилась с иском в суд, только в отношении росгвардейцев. Компания оспаривает привлечение к административной ответственности.

Добавим, что именно "Арсенал-Регион" охраняла Пермский государственный университет во время шутинга, жертвами которого стали шесть человек. Напомним, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелок оказал сопротивление при задержании и был тяжело ранен. В больнице ему ампутировали часть ноги. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.