ЧОПовцы, охранявшие пермский вуз во время шутинга, судятся с Росгвардией

"Частная охранная организация "Арсенал-Регион", охранявшая Пермский государственный университет во время шутинга, жертвами которого стали шесть человек, обратилась с иском в Арбитражный суд Прикамья к региональному управлению Росгвардии. Информация об этом опубликована в картотеке суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно картотеке, предметом рассмотрения дела является привлечение к административной ответственности. Детали иска не раскрываются. Дата заседания пока не назначена.

Напомним, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелок оказал сопротивление при задержании и был тяжело ранен. В больнице ему ампутировали часть ноги. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.