В Пермском краевом суде сегодня огласят приговор "пермскому стрелку"

В Пермском краевом суде сегодня, в 11.00 огласят приговор бывшему студенту Пермского государственного национального исследовательского университета Тимуру Бекмансурову, передает корреспондент Накануне.RU.

Его обвиняют в массовом убийстве в ПГНИУ, а также в покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также в умышленном повреждении имущества.

Прокуратура требует приговорить обвиняемого к пожизненному лишению свободы. При этом первые пять лет Бекмансуров должен отбыть в тюрьме, а затем находиться в исправительной колонии особого режима. Защита настаивает на более мягком приговоре и просит учесть молодой возраст обвиняемого, положительные характеристики из школы. Сам Бекмансуров, получивший ранение во время стрельбы и лишившийся одной ноги, попросил суд не выносить слишком суровый приговор, учесть инвалидность, активное сотрудничество со следствием, а также положительные характеристики по месту учебы и прописки.

"Прошу в процессе принятия итогового решения в полной мере реализовать принципы гуманизма и индивидуальности уголовного наказания", - заявил Бекмансуров, выступая с последним словом месяц назад. Он также обязался возмещать ущерб из своей пенсии по инвалидности.

Слушания по делу начались 5 сентября 2022 года. В ходе заседаний были допрошены свидетели, пострадавшие, педагоги и студенты. Бекмансуров полностью признал свою вину.

20 сентября 2021 г. пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории устроил стрельбу из ружья. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести. К убийству Бекмансуров готовился заранее.

Перед нападением Бекмансуров оставил записку в соцсетях, в ней стрелок утверждает, что давно думал о шутинге и откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия, а к марту 2021-го собрал нужную сумму. Также стрелок "для упрощения работы СК" прикрепил обстоятельный рассказ о том, как проходил врачей для получения лицензии. При этом он писал о "постоянном звоне в голове" и "переполняющем его гневе". Экспертизой Бекмансуров был признан вменяемым.