Пермский стрелок рассказал о насмешках сверстников

В Перми на суде о расстреле в Пермском университете ответил на вопросы Тимур Бекмансуров, которому вменяют нападение на вуз. Он рассказал, например, о насмешках сверстников.

Сегодня Бекмансуров сначала отказался дать показания, но потом согалсился отвечать на вопросы гособвинения, пишет "АиФ-Прикамье". В частности, он рассказал о том, как складывались его отношения с людьми в детстве и как менялись его настроения незадолго до стрельбы в ПГНИУ.

"Мне всегда было сложно общаться со сверстниками. В первом классе надо мной смеялись", – цитирует Бекмансурова издание.

По словам подсудимого, когда они с матерью начали жить в Перми, у него появились суицидальные мысли. Он заявил, что в мае 2021 г. у него появилась немотивированная агрессия, с которой ему было сложно справиться. Во время дачи показаний, отмечает издание, Бекмансуров заявил, что не помнит, как убивал девушек в переходе между корпусами. Сначала злоумышленник не смог выстрелить в девушек у лифта в новом корпусе, но потом всё-таки сделал это. Подсудимый также рассказал, что помнит, как стрелял в студентов, которые спасались из окон.

По его словам, 20 сентября 2021 г. он открыл оружейный шкаф в своей комнате, взял оружие, а потом надел футболку, надпись на которой переводится на русский как "Нет пощады". С собой он также взял подаренный отцом нож. Затем, по словам Бекмансурова, он приехал на Пермь-II и отправился к университету. Около 11.20 он надел шлем, снял ружьё и открыл огонь. Он помнит, как выстрелил в автомобиль, затем – в сторону людей, а потом – в убегавших студентов. Бекмансуров говорит, что не обратил внимания, попал ли в кого-то. Затем он двинулся на территорию университета, где продолжил стрельбу.

Как сообщало Накануне.RU, 20 сентября 2021 г. пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, в которого Бекмансуров также произвел выстрел. Благодаря своевременной реакции мужчина остался жив. Кроме того, в результате своих действий, как считает следствие, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. руб.