Пермского стрелка исключили из ПГНИУ

Тимура Бекмансурова, обвиняемого в нападении на ПГНИУ, отчислили из вуза. Об этом сообщили сегодня на заседании суда по его уголовному делу, передает корреспондент Накануне.RU.

Также стало известно, что ему дали третью группу инвалидности.

Сегодня в суде начались прения по делу стрелка, убившего шесть человек. К материалам приобщили официальную медсправку.

Напомним, 20 сентября 2021 г. пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.