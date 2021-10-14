Полицейских, обезвредивших "пермского стрелка", наградят Почетными грамотами Перми

Полицейских, обезвредивших Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу на территории университета, наградят почетными грамотами Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ внесен на рассмотрение в пермскую гордуму.

"Наградить почетной грамотой города Перми Владимира Макарова и Константина Калинина за совершение героического поступка и самоотверженные действия по спасению людей в условиях чрезвычайной ситуации на территории города Перми" — говорится в проекте постановления, внесенного в гордуму Перми.

Помимо почетной грамоты полицейским также выплатят единовременное денежное вознаграждение.

Напомним, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.