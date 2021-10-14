"Пермский стрелок" Бекмансуров признал вину - СКР

Подозреваемый в массовом убийстве в пермском вузе студент Тимур Бекмансуров признал свою вину. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Он (обвиняемый – прим. ред.) признал вину в полном объеме. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует Бастрыкина РИА Новости.

"После трагедии в Перми прошел почти месяц. Все это время врачи оказывали помощь фигуранту уголовного дела, устроившему стрельбу в учебном заведении. Сейчас состояние здоровья Бекмансурова позволяет проводить с ним следственные действия. Вчера ему было предъявлено обвинение", - сказал Бастрыкин.

В результате нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет погибли шесть человек, еще 47 пострадали. При задержании Бекмансуров оказал сопротивление и был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу, сейчас его жизни ничего не грозит. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц", студент может получить пожизненный срок.