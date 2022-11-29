"Пермский стрелок" попросил при вынесении приговора учесть его инвалидность и "положительные характеристики"

Приговор "пермскому стрелку" Тимуру Бекмансурову вынесут 28 декабря 2022 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня в Пермском краевом суде обвиняемый выступил с последним словом. Он признал вину в полном объеме и заявил, что обязуется возмещать ущерб из своей пенсии по инвалидности. При этом попросил суд не выносить слишком суровый приговор, учесть инвалидность, активное сотрудничество со следствием, а также положительные характеристики по месту учебы и прописки.

"Прошу в процессе принятия итогового решения в полной мере реализовать принципы гуманизма и индивидуальности уголовного наказания. При разрешении вопроса о виде и размере наказания не применять в отношении меня максимального наказания", - заявил Бекмансуров.

Напомним, накануне прокуратура попросила для обвиняемого в массовом убийстве в ПГНИУ пожизненный срок. При этом гособвинитель сообщил о смягчающих обстоятельствах: Бекмансуров признал вину, также молодой человек из-за полученного в перестрелке ранения лишился одной ноги. На основе экспертиз обвинение сделало вывод о шизоидном расстройстве личности подсудимого, хотя он и может осознавать характер своих действий, психических заболеваний у него не выявлено.

20 сентября 2021 г. пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории устроил стрельбу из ружья. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.