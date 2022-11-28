Обвинение просит для "пермского стрелка" Бекмансурова пожизненный срок

Обвинение просит пожизненный срок для Тимура Бекмансурова, "пермского стрелка", напавшего на университет в сентябре прошлого года.

"По совокупности преступлений прошу назначить Бекмансурову Тимуру Маратовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы", - цитирует РИА Новости прокурора, выступающего сегодня в суде по делу о массовом убийстве.

Гособвинитель сообщил о смягчающих обстоятельствах: Бекмансуров признал вину, также молодой человек из-за полученного в перестрелке ранения лишился одной ноги. На основе экспертиз обвинение сделало вывод о шизоидном расстройстве личности подсудимого, хотя он и может осознавать характер своих действий, психических заболеваний у него не выявлено.

20 сентября 2021 г. пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории устроил стрельбу из ружья. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.