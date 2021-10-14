Пермскому стрелку Бекмансурову сегодня изберут меру пресечения

Сегодня Дзержинский районный суд Перми проведет выездное заседание, на котором будет избрана мера пресечения для Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу на территории университета, сообщает Properm.ru со ссылкой на свои источники.

Получить официальный комментарий от пресс-службы суда не удалось. На звонок корреспондента Накануне.RU никто не ответил.

Ранее следствие предъявило Бекмансурову официальное обвинение по делу о стрельбе. Свою вину он признал в полном объеме. Ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщало Накануне.RU, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.