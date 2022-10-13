Отец пермского стрелка Бекмансурова отправится добровольцем в зону СВО

Отец пермского стрелка Тимура Бекмансурова Марат планирует отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом сообщает "Комсомольская правда Пермь".

Мужчина был в разводе с матерью Тимура Бекмансурова и жил в Самаре. Сегодня он должен был выступить в пермском краевом суде, рассказать о характере своего сына, но прибыть на заседание суда не смог

"Марат Бекмансуров, ранее прошедший через "горячие точки", отправил заявку, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО. В настоящий момент он находится дома и ждет звонка из военкомата, чтобы ему сообщили дату и время отправки", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, 20 сентября 2021 года пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, в которого Бекмансуров также произвел выстрел. Благодаря своевременной реакции мужчина остался жив. Кроме того, в результате своих действий, как считает следствие, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. руб.

Первое заседание по делу состоялось 5 сентября