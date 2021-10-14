Пермский стрелок арестован на два месяца

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров отправился под стражу на два месяца. Такое решение было принято сегодня на выездном заседании Дзержинского районного суда. Информацию Накануне.RU подтвердили в суде.

"Арестован до 14 декабря", - прокомментировали там.

На заседание Бекмансурова в сопровождении охраны привезли в инвалидной коляске. Оно проходило в Пермской краевой клинической больнице. Ранее стрелку ампутировали ногу.

Следствие предъявило Бекмансурову официальное обвинение. Свою вину он признал в полном объеме. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Во время задержания сам стрелок был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.