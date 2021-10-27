Госпитализированные в Москву после шутинга в пермском вузе идут на поправку

Пострадавшие во время шутинга в Пермском государственном национальном исследовательском университете идут на поправку, сообщают РИА Новости.

Состояние троих пострадавших, находящихся на лечении в Москве, улучшилось до удовлетворительного. Теперь только один пациент находится в состоянии средней степени тяжести, остальные пять человек - в удовлетворительном, из них трое переведены в другие медучреждения для реабилитации.

Напомним, ранее из пермских больниц были выписаны все пострадавшие во время стрельбы в ПГНИУ.

В больницы они попали после того, как утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Во время задержания стрелок был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.