Гендиректор "Уралкалия" выразил соболезнования родным погибших горняков

Гендиректор компании "Уралкалий" Дмитрий Осипов выразил соболезнования родным и близким погибших работников ФГУП УС-30, сообщили Накануне.RU в компании "Уралкалий".

"Скорбь утраты невозможно возместить. Эта страшная трагедия для всех нас, всего региона. Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю помощь и поддержку семьям погибших строителей. Компанией "Уралкалий" принято решение осуществить единовременную выплату семье каждого погибшего. Размер выплаты составит 3 млн руб. Конечно, это не смягчит горечь утраты, но поможет выстоять в этот трудный и трагический для всех нас период", - сказал он.

Напомним, возгорание в строящемся стволе N4 рудника "Уралкалия" произошло 22 декабря. 8 человек были эвакуированы из ствола шахты. 9 человек выбраться не смогли (все - сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30). 23 декабря их тела нашли спасатели.

Сегодня в регионе объявлен траур. По факту ЧП на руднике, принадлежащем "Уралкалию", возбуждено дело, задержаны четыре человека.

Отметим, что после трагедии губернатор Пермского края Максим Решетников подписал распоряжение о выплатах каждой семье погибшего, вне зависимости от региона, по 1 млн руб. Также по данным представителя ФКГУ "УС-30", семьям погибших будет оказана следующая помощь: на каждого погибшего будет выделена единовременная выплата 2 млн руб.; на каждого иждивенца будет выплачен среднегодовой заработок за прошедший год; будет осуществлена страховая выплата в районе 1 млн рублей на каждого погибшего; будет оказана материальная помощь в организации похорон (транспорт, место на кладбище).