Опознаны все погибшие в шахте Соликамска рабочие

В Соликамске окончено опознание погибших шахтеров, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Вечером 23 декабря тела всех девяти погибших подняли на поверхность. Сегодня все они человек были опознаны. Теперь родные смогут их похоронить – получены нужные разрешения.

Напомним, в Пермском крае 24 декабря объявлено днем траура. По факту ЧП на руднике, принадлежащем "Уралкалию", возбуждено дело. Фигурантов в нем четверо, все они – сотрудники "УС-30 СМУ-680": горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин.