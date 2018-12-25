Ростехнадзор усилит контроль за рудниками после ЧП в Соликамске

Ростехнадзор не имеет замечаний к мерам, принятым для ликвидации аварии на руднике в Соликамске, а также к укомплектованности и обеспеченности горно-спасательного подразделения и порядку его действий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Такое заявление сделала замруководителя Ростехнадзора Светлана Радионова на встрече с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, которая состоялась 24 декабря. Было принято решение выработать общие подходы в вопросах строительного надзора в регионе, а также усилить контроль за строящимися и реконструируемыми объектами, подобных руднику СКРУ-3.

Также губернатор отметил, что главная задача, которая стоит сейчас перед краевыми властями - оказание поддержки семьям погибших работников.

Светлана Радионова осмотрела сам рудник и заявила, что Ростехнадзор обеспечит расследование аварии в соответствии с требованием закона: будет изучена вся документация по объекту и разобрана хронология событий, которые привели к пожару.

Напомним, 22 декабря, произошло возгорание в строящемся стволе №4. Сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30 не смогли выбраться из задымленной шахты. 23 декабря их тела нашли спасатели. По факту ЧП возбуждено дело, задержаны четыре человека.