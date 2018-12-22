Экстренные службы находятся на месте аварии на прикамском руднике

На месте аварии в руднике в Пермском крае работают спасатели МЧС, бригада психологов, бригады врачей Пермского территориального центра медицины катастроф, отделение санавиации Пермской краевой службы спасения, бригады "скорой помощи". По первому требованию готовы прибыть горноспасатели из Новосибирска. Операция по ликвидации последствий инцидента продолжается.

Напомним, в 10.04 мск в 4-м стволе СКРУ-3 Уралкалия произошел инцидент с задымлением. СМИ сообщали о возможном взрыве, однако МЧС опровергает эту версию.

В зоне задымления находятся девять человек — сотрудников подрядной организации.

Уралкалий собирался информировать по ходу выполнения плана ликвидации аварии и проведения спасательных мероприятий, однако новых сообщений от компании пока не поступало.

Известно, что с декабря 2017 года объект передан подрядчику для проведения производственных работ со всеми мероприятиями, связанными с обеспечением соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда.