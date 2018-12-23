23 Декабря 2018
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ЧП в Соликамске: найдены тела погибших рабочих

Обнаружено тело девятого рабочего, который погиб в результате пожара в шахте в Соликамске. Об этом передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

РИА Новости, в свою очередь, пишет, что поиски тела девятого погибшего продолжаются.

Ранее стало известно об обнаружении тел восьми погибших в результате ЧП на руднике "Уралкалия". В пресс-службе регионального правительства сообщили, что два тела были найдены на первом уровне шахты, еще шестеро находились на втором и третьем уровнях.

Возгорание, как уже сообщалось, в строящемся стволе N4 рудника произошло днем 22 декабря.

По информации компании ПАО "Уралкалий", был задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий. 8 человек были эвакуированы из ствола шахты.

Под землей остались 9 человек, связи с ними нет. По мнению следователей СК, все люди, оставшиеся в шахте, погибли. По факту их смерти возбуждено дело.

На объекте организованы все возможные спасательные мероприятия. На месте работают горноспасатели.

По словам представителей "Уралкалия", задымление связано с проведением строительных работ в строящемся стволе шахты (горит монтажная пена, строительный мусор).

Губернатор Пермского края Максим Решетников по телефону доложил главе Правительства Дмитрию Медведеву о ситуации на соликамском руднике. Медведев распорядился при необходимости оказать помощь семьям горняков, ставших жертвами ЧП.

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ЧП в Соликамске: найдены тела погибших рабочих

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Теги: соликамск, шахта, рабочие, пожар



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