Арестованы все обвиняемые в гибели рабочих в соликамской шахте

Суд огласил меру пресечения троим обвиняемым по делу о гибели в шахте Соликамска девяти рабочих, передает корреспондент Накануне.RU.

Горный мастер Игорь Чукаев, начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин арестованы до 22 февраля 2019 г., сообщила Накануне.RU помощник председателя Соликамского городского суда Наталья Пантелеева.

Отметим, сегодня же арестован четвертый фигурант дела, горный мастер Андрей Купришкин. Всем им предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неостороджности смерть двух или более лиц".

Напомним, 22 декабря, произошло возгорание в строящемся стволе №4. Сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30 не смогли выбраться из задымленной шахты. 23 декабря их тела нашли спасатели.