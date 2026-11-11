В "Кольцово" поймали москвича, подозреваемого в хищении у пенсионеров свыше 5 миллионов рублей

В аэропорту "Кольцово" задержали грузчика из Московской области, подозреваемого в хищении у пенсионеров свыше 5 млн рублей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, инцидент произошел еще в прошлом году, а накануне москвичу было предъявлено обвинение.

Все началось 26 июня, когда наряд ППСП обратил внимание на двух громко спорящих гражданок. Одной из них оказалась бортпроводница, которая пыталась объяснить пенсионерке, что ее обманывают мошенники. 73-летняя жительница Первоуральска отказывалась верить в это, просила оставить ее в покое, а звонок сбросила только после того, как пришедшие на шум стражи порядка подтвердили слова сотрудницы авиакомпании.

Еще на месте сотрудники уголовного розыска линейного одела МВД выяснили, что пенсионерка уже успела согласиться передать мошенникам деньги. При себе она хранила 1 млн 130 тыс., которые накануне взяла в кредит. Вскоре к потерпевшей подошел мужчина, которого оперативники задержали и доставили в дежурную часть. Им оказался 39-летний житель Домодедово Московской области, который работал грузчиком и ранее не имел проблем с законом.

Задержанный признался, что в марте того же года примкнул к группе, обманывающей граждан. Он же должен был играть роль "бегунка": приезжать в указанное место, забирать у жертв наличные, малую часть оставлять себе, а остальное переводить на счета сообщников. При этом, "курьер" работал по всей стране. Билет из Москвы в Екатеринбург ему приобрел куратор, а до этого мужчина посетил Республику Татарстан, где забрал почти 4 млн. рублей у 67-летнего местного жителя.

"Как и в случае с пенсионеркой из Свердловской области, часть средств потерпевший передал подозреваемому на территории аэропорта Бегишево в городе Нижнекамск, а еще часть перевел на счет ИП, открытого специально для этих целей на имя курьера. Таким образом полученные преступным путем финансы "отмылись", после чего были переведены в криптовалюту и перечислены на счета других участников ОПГ", - пояснили в МВД.

Пенсионеров подкупали красивыми историями о солидных выплатах с инвестиций при покупке акций "крупной нефтегазовой корпорации".

За почти 1,5 года сыщики уголовного розыска собрали достаточное количество доказательств, указывающих на то, что подозреваемый прекрасно осознавал противоправный характер выполняемых им поручений. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации денежных средств. Время до суда фигурант уголовных дел, объединенных в настоящее время в одно производство, проведет под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.