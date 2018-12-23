Личности погибших в пермском руднике установлены

Установлены личности девятерых погибших работников подрядной организации в результате ЧП в шахте Соликамска.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб, пять человек из Пермского края, трое - из Республики Башкортостан, один человек - из Краснодарского края.

Утром 23 декабря в Пермский край прибыли заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости населения Иван Шкловец и начальник управления государственного надзора в сфере труда Федеральной службы по труду и занятости населения Егор Иванов.

После рабочей встречи с заместителем председателя правительства Прикамья по социальным вопросам Татьяной Абдуллиной представители Роструда выехали в Соликамск. Об этом сообщает официальная группа пресс-службы губернатора Пермского края в соцсетях.

В пресс-службе уточнили, что на настоящий момент тела 8 горняков обнаружены, поиски тела еще одного рабочего продолжаются.

Возгорание, как уже сообщалось, в строящемся стволе N4 шахты произошло 22 декабря. Рудник принадлежит производителю калийных удобрений "Уралкалий", работы на нем уже год ведет подрядная организация.

По информации компании, был задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий. 8 человек были эвакуированы из ствола шахты.