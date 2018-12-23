В Соликамске отменены все культурные мероприятия в связи с трагедией в шахте

В Соликамске отменены все культурно-развлекательные мероприятия 23 и 24 декабря в связи с трагедией в шахте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

По последним данным, обнаружены тела погибших рабочих. Всего под землей оставалось 9 человек, они не смогли выбраться из рудника после начавшегося там пожара.

Возгорание, как уже сообщалось, в строящемся стволе N4 шахты произошло днем 22 декабря.

Рудник принадлежит производителю калийных удобрений "Уралкалий", работы на нем уже год ведет подрядная организация.

По информации компании, был задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий. 8 человек были эвакуированы из ствола шахты. Поиски девятерых пропавших продолжались всю ночь.