В Соликамск начали приезжать родные погибших горняков

Специалисты МЧС и психологи работают с семьями и близкими погибших в Пермском крае горняков.

Помощь оказывается в здании администрации Соликамского городского округа, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе.

Как отмечают в администрации Соликамска, в город начали прибывать первые родственники из Башкирии. Их размещают в муниципальном лагере отдыха "Лесная сказка". Ожидается приезд семьи погибшего из Краснодара.

Также в оперативном штабе сообщили, что представители Роструда помогут в расследовании несчастного случая в Соликамске.

В понедельник, 24 декабря, будет сформирована комиссия по расследованию, в нее войдут представители Ростехнадзора, всех профильных служб.

Также появится временный центр поддержки для родственников погибших в целях оказания консультационной, информационной помощи. С завтрашнего дня в здании администрации Соликамска будет развернут такой пункт, где будут в ежедневном режиме находиться специалисты всех служб: фонда социального страхования, пенсионного фонда, федеральной инспекции труда, министерства социального развития края.

Кроме того, необходимо определить виды выплат, которые будут направлены родственникам пострадавших. Семьям погибших будут направлены полагающиеся по закону выплаты, выплаты, определенные руководством края, а также выплаты со стороны работодателя, заявил замглавы Роструда Иван Шкловец.

Напомним, сегодня губернатор Пермского края Максим Решетников подписал распоряжение о выплатах каждой семье погибшего, вне зависимости от региона, по 1 млн рублей.

По данным представителя ФКГУ "УС-30", семьям погибших будет оказана следующая помощь: на каждого погибшего будет выделена единовременная выплата 2 млн рублей; на каждого иждивенца будет выплачен среднегодовой заработок за прошедший год; будет осуществлена страховая выплата в районе 1 млн рублей на каждого погибшего; будет оказана материальная помощь в организации похорон (транспорт, место на кладбище).