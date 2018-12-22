На руднике в Пермском крае произошло задымление. В зоне аварии 9 человек

На руднике в Пермском крае произошло задымление, был применен план мероприятий по локализации и ликвидации аварий. Известно, что инцидент имел место в 10.04 мск в 4-м стволе СКРУ-3 Уралкалия.

В зоне задымления находятся девять человек — сотрудников подрядной организации. На объекте работают горноспасатели, сообщили в пресс-службе Уралкалия.

Компания будет информировать по ходу выполнения плана ликвидации аварии и проведения спасательных мероприятий.

С декабря 2017 года объект передан подрядчику для проведения производственных работ со всеми мероприятиями, связанными с обеспечением соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда.