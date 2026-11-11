Сотрудники администрации Кунгура попали в ДТП с фурой. Есть пострадавшие

Сегодня вблизи поселка Ергач на трассе Пермь - Екатеринбург микроавтобус с сотрудниками администрации Кунгурского округа столкнулся с фурой. Об этом сообщил глава Кунгурского муниципального округа Сергей Толчин, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил о четырех пострадавших.

"Четверо коллег были госпитализированы, находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще трое от госпитализации отказались после осмотра в больнице. Также двое участников ДТП отказались от осмотра на месте происшествия", - говорится в сообщении Толчина.

По его словам, сотрудники администрации ехали на форум "Со знанием дела" в Пермь. При необходимости пострадавшим будет оказана помощь.

В пресс-службе полиции Прикамья сообщили подробности ДТП.

"Сегодня в 07.50 на 68 км автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и большегруза. Предварительно, травмы получили три пассажира автобуса. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении ведомства.

Кунгурская городская прокуратура взяла на контроль ход проверки, проводимой по факту дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и большегруза. Прокуратура контролирует установление обстоятельств случившегося.