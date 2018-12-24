Семьи погибших в Соликамске шахтеров получат поддержку из разных источников

Губернатор Пермского края Максим Решетников сегодня провел рабочую встречу с замруководителя Федеральной службы по труду и занятости населения Иваном Шкловецом, передает корреспондент Накануне.RU.

На встрече стороны обсудили организацию поддержки семьям погибших в Соликамске шахтеров. По словам Ивана Шкловеца, основными задачами ведомства, в настоящий момент, является формирование комиссии по расследованию несчастного случая, координация федеральных ведомств по оказанию поддержки родственникам погибших и мониторинг выплат родственникам погибших.

Он также сообщил, что родственников шахтеров проконсультировали о том, как им следует дальше действовать и какие документы им нужны. Материальная поддержка им будет оказана из разных источников - от работодателя, краевого фонда и фонда соцстрахования.

"Нужно обеспечить оперативную помощь семьям погибших", - подчеркнул Иван Шкловец.

Губернатор поручил зампреду правительства Татьяне Абдуллиной лично контролировать работу социальных служб города для оперативного оказания поддержки семьям погибших рабочих.

Напомним, возгорание в строящемся стволе №4 рудника "Уралкалия" произошло 22 декабря. 8 человек были эвакуированы из ствола шахты. 9 человек выбраться не смогли (все - сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30). 23 декабря их тела нашли спасатели.

Сегодня в регионе объявлен траур. По факту ЧП на руднике, принадлежащем "Уралкалию", возбуждено дело, задержаны четыре человека.

Отметим, что после трагедии губернатор Пермского края Максим Решетников подписал распоряжение о выплатах каждой семье погибшего, вне зависимости от региона, по 1 млн руб. Также по данным представителя ФКГУ "УС-30", семьям погибших будет оказана следующая помощь: на каждого погибшего будет выделена единовременная выплата 2 млн руб.; на каждого иждивенца будет выплачен среднегодовой заработок за прошедший год; будет осуществлена страховая выплата в районе 1 млн рублей на каждого погибшего; будет оказана материальная помощь в организации похорон (транспорт, место на кладбище).