В Югре объявлен сигнал беспилотной опасности. Закрыты аэропорты

В Югре объявлен сигнал беспилотной опасности, сообщил в своих соцсетях глава региона Руслан Кухарук, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.

При введении сигнала "Беспилотная опасность" следует не выходить на улицу и не подходить к окнам. Не покидать безопасное место до сигнала "Отбой беспилотной опасности". В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.

Запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках. Обо всех подозрительных объектах следует сообщать по номеру 112.

По данным Росавиации, введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сургута, Советского и Урая. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.