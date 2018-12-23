23 Декабря 2018
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На руднике в Соликамске найдено тело девятого рабочего

На руднике в Соликамске, где произошло возгорание в строящемся стволе N4 шахты, найдено тело девятого рабочего.

Как сообщалось ранее, восемь человек были эвакуированы из ствола шахты, девять человек выбраться не смогли, при этом обнаружено было восемь тел.

Как рассказал Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией, теперь обнаружено тело девятого рабочего.

По факту ЧП на руднике, принадлежащем "Уралкалию", возбуждено дело.

Ситуация находится на контроле у губернатора Максима Решетникова. Он заявил, что семьям погибших будет оказана максимальная и всесторонняя поддержка.

В Пермском крае 24 декабря объявлено днем траура.

ЧП в шахте Соликамска(2018)|Фото:vk.com/permkrai

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На руднике в Соликамске найдено тело девятого рабочего

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Теги: рудник соликамск, уралкалий



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