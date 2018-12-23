Тела всех погибших на шахте в Соликамске подняты на поверхность

Спасатели подняли из шахты в Соликамске тела всех погибших, сообщили в оперативном штабе.

Рабочих извлекли из рудника с глубины в 362 метра.

Возгорание в строящемся стволе N4 рудника "Уралкалия" произошло 22 декабря. 8 человек были эвакуированы из ствола шахты. 9 человек выбраться не смогли (все - сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30). Сегодня их тела нашли спасатели.

Напомним, в Пермском крае 24 декабря объявлено днем траура. По факту ЧП на руднике, принадлежащем "Уралкалию", возбуждено дело, задержаны четыре человека.