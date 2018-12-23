Четыре человека задержаны по делу о гибели шахтеров в Соликамске

По делу о гибели людей в шахте Соликамска задержали четырех сотрудников подрядной организации ФГУП "УС-30 СМУ-680", сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В качестве подозреваемых задержаны: Андрей Купришкин, - горный мастер, Максим Канищев, - начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3, Игорь Чукаев, - горный мастер, Андрей Артюхин, - начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3.

Возгорание в строящемся стволе N4 рудника "Уралкалия" произошло 22 декабря. 8 человек были эвакуированы из ствола шахты. 9 человек выбраться не смогли (все - сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30).

Сегодня в пресс-службе губернатора уточнили, что на настоящий момент тела 8 горняков обнаружены, поиски тела еще одного рабочего продолжаются.

Уголовное дело квалифицировано по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать его центральный аппарат ведомства. Ход расследования поставлен председателем СК России на личный контроль.