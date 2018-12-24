"Коммерсант": Погибшие в Соликамске шахтеры задохнулись

Причиной смерти горняков, погибших в шахте, стала гипоксия, возникшая из-за нехватки кислорода, сообщает "Коммерсант-Прикамье" со ссылкой на свои источники.

По информации издания, шахтных самоспасателей, с которыми рабочие должны были находиться в шахте, в непосредственной близости от погибших обнаружено не было. Якобы никто из умерших ими не воспользовался.

Напомним, трагедия произошла 22 декабря. Сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30 не смогли выбраться из задымленной шахты. 23 декабря их тела нашли спасатели. Сегодня в регионе объявлен траур. По факту ЧП возбуждено дело, задержаны четыре человека.