"Коммерсант": Погибшие в Соликамске шахтеры задохнулись

24 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Приволжский ФО Пермский край

"Коммерсант": Погибшие в Соликамске шахтеры задохнулись

Причиной смерти горняков, погибших в шахте, стала гипоксия, возникшая из-за нехватки кислорода, сообщает "Коммерсант-Прикамье" со ссылкой на свои источники.

По информации издания, шахтных самоспасателей, с которыми рабочие должны были находиться в шахте, в непосредственной близости от погибших обнаружено не было. Якобы никто из умерших ими не воспользовался.

Напомним, трагедия произошла 22 декабря. Сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30 не смогли выбраться из задымленной шахты. 23 декабря их тела нашли спасатели. Сегодня в регионе объявлен траур. По факту ЧП возбуждено дело, задержаны четыре человека.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Коммерсант": Погибшие в Соликамске шахтеры задохнулись

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ФГУП УС-30, шахта, рабочие, пожар



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.12.2018 13:20 Мск Семьи погибших в Соликамске шахтеров получат поддержку из разных источников
Ранее 24.12.2018 10:20 Мск Гендиректор "Уралкалия" выразил соболезнования родным погибших горняков
Ранее 24.12.2018 10:18 Мск Опознаны все погибшие в шахте Соликамска рабочие
Ранее 23.12.2018 20:12 Мск Тела всех погибших на шахте в Соликамске подняты на поверхность
Ранее 23.12.2018 18:39 Мск В Соликамск начали приезжать родные погибших горняков
Ранее 23.12.2018 15:38 Мск На руднике в Соликамске найдено тело девятого рабочего
Ранее 23.12.2018 14:48 Мск Путин заслушал доклады главы МЧС и губернатора Пермского края о ситуации в Соликамске
Ранее 23.12.2018 14:35 Мск Четыре человека задержаны по делу о гибели шахтеров в Соликамске
Ранее 23.12.2018 13:24 Мск Путин запросил у Решетникова детальный отчет по ситуации в Соликамске
Ранее 23.12.2018 12:23 Мск В Пермском крае 24 декабря объявлен днем траура по погибшим в шахте
Ранее 23.12.2018 11:47 Мск Личности погибших в пермском руднике установлены
Ранее 23.12.2018 09:57 Мск В Соликамске отменены все культурные мероприятия в связи с трагедией в шахте
Ранее 23.12.2018 08:57 Мск ЧП в Соликамске: найдены тела погибших рабочих
Ранее 22.12.2018 23:01 Мск В Соликамске продолжаются спасательные работы
Ранее 22.12.2018 18:41 Мск Пермский край в случае необходимости окажет помощь семьям пострадавших и погибших в Соликамске рабочих
Ранее 22.12.2018 18:31 Мск Рабочие, оставшиеся в зоне ЧП на руднике в Соликамске, вероятно, мертвы
Ранее 22.12.2018 15:51 Мск Экстренные службы находятся на месте аварии на прикамском руднике
Ранее 22.12.2018 13:37 Мск На руднике в Пермском крае задымление. В зоне аварии 9 человек

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 2827

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети