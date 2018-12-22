22 Декабря 2018
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Происшествия Пермский край

Рабочие, оставшиеся в зоне ЧП на руднике в Соликамске, вероятно, мертвы. Возбуждено дело

Следователи полагают, что девять рабочих, оказавшихся в зоне задымления в соликамском руднике, мертвы. По факту ЧП на руднике возбуждено дело. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело квалифицировано по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек.

По данным следствия, строительные работы на руднике шахты производились работниками сторонней подрядной организации. Восемь человек, находившихся в момент задымления под землей, выведены на поверхность, они не пострадали. Связи с остающимися под землей людьми нет.

В настоящее время на месте производятся горноспасательные работы по локализации и ликвидации аварии, принимаются меры к спасению находящихся в зоне задымления людей. После этого следователи приступят к осмотру места происшествия. Полученные в ходе осмотра данные при расследовании уголовного дела будут проанализированы и сопоставлены с документами, регламентирующими соблюдение правил безопасности на данном участке работ. На месте устанавливаются и допрашиваются свидетели, лица, ответственные за соблюдение правил безопасности. Проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Рабочие, оставшиеся в зоне ЧП на руднике в Соликамске, вероятно, мертвы. Возбуждено дело

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Теги: уралкалий, рудник, задымление, авария



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Развитие сюжета:

Ранее 22.12.2018 18:41 Мск Пермский край в случае необходимости окажет помощь семьям пострадавших и погибших в Соликамске рабочих

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Ранее 22.12.2018 15:51 Мск Экстренные службы находятся на месте аварии на прикамском руднике
Ранее 22.12.2018 13:37 Мск На руднике в Пермском крае задымление. В зоне аварии 9 человек

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