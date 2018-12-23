В Пермском крае 24 декабря объявлен днем траура по погибшим в шахте

В Пермском крае 24 декабря объявлено днем траура в связи с гибелью людей при пожаре на руднике в Соликамске. Указ подписал губернатор Максим Решетников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Также глава региона распорядился о выплатах каждой семье погибшего, вне зависимости от региона, по 1 млн рублей.

Правительству поручено обеспечить индивидуальное сопровождение каждой семьи, оказание необходимой помощи.

Возгорание, как уже сообщалось, в строящемся стволе N4 рудника произошло 22 декабря.

По информации компании ПАО "Уралкалий", был задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий. 8 человек были эвакуированы из ствола шахты. 9 человек остались в стволе шахты (все - сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30).

Сегодня в пресс-службе губернатора уточнили, что на настоящий момент тела 8 горняков обнаружены, поиски тела еще одного рабочего продолжаются.

По факту ЧП на руднике возбуждено дело. Утром 23 декабря в Пермский край прибыли представители Роструда.