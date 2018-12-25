Восстановлена работа рудника в Соликамске

В Соликамске завершены мероприятия по локализации и ликвидации аварий рудника СКРУ-3, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

24 декабря подземный и надземный производственные комплексы рудоуправления возобновили работу в штатном режиме.

Работа была приостановлена 22 декабря, из-за возгорания в строящемся стволе № 4. Сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30 не смогли выбраться из задымленной шахты. 23 декабря их тела нашли спасатели. Семьям погибших будет оказана материальная поддержка.

Добавим также, что факту ЧП возбуждено дело, задержаны четыре человека.