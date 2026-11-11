СМИ: Киев отклонил предложение США о пересмотре границ Донбасса

Украина отклонила новое предложение американских переговорщиков о пересмотре границ Луганской и Донецкой Народных Республик, пишет The Telegraph.

По данным издания, суть инициативы заключалась не в передаче новых территорий, а в изменении их административной принадлежности на карте. Вашингтон предложил признать полный контроль России над ЛНР и ДНР в новых границах по текущей линии соприкосновения. При этом Киев не был бы вынужден сдавать удерживаемые на оставшейся территории регионов города.

Однако источник, близкий к украинской делегации, заявил, что Киев не готов согласиться на подобный территориальный компромисс в рамках переговоров с Москвой.

"Украинская делегация никогда не обсуждала никаких уступок по территориям... Украина никогда этого не признает, ни де-факто, ни де-юре", - заявил источник издания.

В октябре советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко сообщил о готовности киевского режима к обсуждению создания демилитаризованной зоны в Донбассе. Это будет "компромиссом" со стороны Киева.