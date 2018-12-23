Путин запросил у Решетникова детальный отчет по ситуации в Соликамске

Президент Владимир Путин после ЧП на шахте в Соликамске поручил оказать максимальную поддержку родным погибших и изучить причины трагедии.

Об этом заявил губернатора Пермского края Максим Решетников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня звонил Президент, запрашивал детальный отчет по ситуации, - сказал Решетников. - Доложил ему максимально подробно о том, что происходило. Знаю, что и вчера докладывали в течение дня".

Ранее губернатор распорядился о выплатах каждой семье погибшего, вне зависимости от региона, по 1 млн рублей.

Правительству поручено обеспечить индивидуальное сопровождение каждой семьи, оказание необходимой помощи.

По словам Решетникова, у погибших остались маленькие дети. "В первую очередь фокус на детях, женах, родителях - со вчерашнего дня работа с ними уже началась, и она будет продолжена пока будет необходимость", - заверил глава региона.

Напомним, в Пермском крае 24 декабря объявлено днем траура в связи с гибелью людей при пожаре на руднике в Соликамске.

Возгорание в строящемся стволе N4 рудника "Уралкалия" произошло 22 декабря. 8 человек были эвакуированы из ствола шахты. 9 человек выбраться не смогли (все - сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30).

Сегодня в пресс-службе губернатора уточнили, что на настоящий момент тела 8 горняков обнаружены, поиски тела еще одного рабочего продолжаются.

По факту ЧП на руднике возбуждено дело. Утром 23 декабря в Пермский край прибыли представители Роструда.