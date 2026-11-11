Беременную екатеринбурженку судят за растление 13-летнего пасынка

35-летняя жительница Екатеринбурга предстала перед судом по обвинению в растлении 13-летнего пасынка. Как считает следствие, мальчик подвергался сексуальному насилию и после того, как ему исполнилось 14 лет.

Как передает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на осведомленный источник, на момент вынесения меры пресечения обвиняемая была беременна. Сначала ей предъявили обвинения по ч.2 ст. 135 УК РФ "Развратные действия", однако спустя месяц выяснилось, что известный случай надругательства был не единственным, а в уголовном деле теперь фигурирует п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".

Женщина признала свою вину. В связи с беременностью, летом суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Судебное заседание откладывалось три раза из-за неявки обвиняемой.

В СКР по Свердловской области уголовное дело пока не комментируют.