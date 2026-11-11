На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности

На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112. Помните, в целях безопасности запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни", - говорится в сообщении.

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в тюменском аэропорту "Рощино". Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту "Рощино" сообщили, что команда продолжает работать в усиленном режиме и делает все, чтобы пребывание пассажиров а в терминале оставалось максимально комфортным.

"В настоящее время действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пассажирам рекомендуют уточнять статус и время вылета рейса: на официальном сайте аэропорта, по телефону единой справочной службы аэропорта +7 (3452) 200-510, в чат-боте Мария, в контакт-центре вашей авиакомпании. Мы рядом и готовы помочь каждому. Благодарим за понимание", - сказали в пресс-службе аэропорта.