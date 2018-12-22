22 Декабря 2018
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Политика Пермский край

Пермский край в случае необходимости окажет помощь семьям пострадавших и погибших в Соликамске рабочих

Губернатор Пермского края Максим Решетников по телефону доложил главе Правительства Дмитрию Медведеву о ситуации на соликамском руднике, где сегодня произошло задымление и, вероятно, погибли девять рабочих. Медведев распорядился при необходимости оказать помощь семьям горняков, ставших жертвами ЧП.

Губернатор в Instagram публикует сообщения с места ЧП, "Работают горноспасательные подразделения. Развернут оперативный штаб.
Силы и средства МЧС России находятся в полной боевой готовности на месте. Мобилизованы бригады врачей Пермского территориального центра медицины катастроф, отделение санавиации Пермской краевой службы спасения, бригады скорой помощи", - сообщает глава региона.

В сторис он опубликовал момент очередного захода спасателей в шахту.

Напомним, сегодня на руднике в Соликамске произошло задымление, под землей остались 9 человек, связи с ними нет. По мнению следователей СК, все люди, оставшиеся в шахте, погибли. По факту их смерти возбуждено дело. Рудник принадлежит производителю калийных удобрений Уралкалий, работы на нем уже год ведет подрядная организация.

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Пермский край в случае необходимости окажет помощь семьям пострадавших и погибших в Соликамске рабочих

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Ранее 22.12.2018 18:31 Мск Рабочие, оставшиеся в зоне ЧП на руднике в Соликамске, вероятно, мертвы. Возбуждено дело
Ранее 22.12.2018 15:51 Мск Экстренные службы находятся на месте аварии на прикамском руднике
Ранее 22.12.2018 13:37 Мск На руднике в Пермском крае задымление. В зоне аварии 9 человек

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