Путин заслушал доклады главы МЧС и губернатора Пермского края о ситуации в Соликамске

Президент России Владимир Путин заслушал по телефону доклады губернатора Пермского края Максима Решетникова и главы МЧС Евгения Зиничева об аварии на шахте в Соликамске. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Ранее глава государства поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших. Также он дал распоряжение разобраться с причинами, приведшими к гибели людей.

Решетников, в свою очередь,распорядился о выплатах каждой семье погибшего, вне зависимости от региона, по 1 млн рублей.

Правительству края поручено обеспечить индивидуальное сопровождение каждой семьи, оказание необходимой помощи.

Напомним, в Пермском крае 24 декабря объявлено днем траура в связи с гибелью людей при пожаре на руднике в Соликамске.

По факту ЧП на руднике возбуждено дело, задержаны четыре человека.