Арестован один из обвиняемых в гибели рабочих в шахте "Уралкалия"

Суд огласил меру пресечения одному из обвиняемых по делу о гибели в шахте Соликамска девяти рабочих, передает корреспондент Накануне.RU.

Горный мастер Андрей Купряшкин арестован на месяц и 29 дней, то есть до 22 февраля 2019 г. По трем остальным фигурантам дела решения еще не приняты, сообщили Накануне.RU в Соликамском городском суде.

Напомним, 22 декабря, произошло возгорание в строящемся стволе №4. Сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30 не смогли выбраться из задымленной шахты. 23 декабря их тела нашли спасатели. Фигурантов в уголовном деле четверо, все они – сотрудники "УС-30 СМУ-680": горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин.