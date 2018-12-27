Возможной причиной ЧП в Соликамске назвали возгорание стройматериалов

По предварительной версии ЧП на шахте в Соликамске произошло из-за возгорания стройматериалов при строительных работах, сообщает "RT" со ссылкой на главу МЧС России Евгения Зиничева.

В шахте была сильная задымленность, из-за чего спасатели не смогли спуститься на глубину, где находились люди.

Напомним, вечером 22 декабря, произошло возгорание в строящемся стволе №4. Сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30 не смогли выбраться из задымленной шахты. Спасатели предприняли шесть безуспешных попыток добраться до работников. Во время седьмой попытки их тела нашли.

По факту ЧП возбуждено дело, задержаны четыре человека - горный мастер Игорь Чукаев, начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса Максим Канищев, начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин, горный мастер Андрей Купришкин. Они арестованы до 22 февраля 2019 года.