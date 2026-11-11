Депутаты Тюменской Городской Думы предложили возродить Доску Почета в областном центре

Заседание Совета трудовых коллективов Тюмени, которые вошли в Книгу Почета города, провела накануне председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.

Открывая мероприятие, Светлана Иванова приветствовала новых участников Совета: коллективы «ЮТэйр-Инжиниринг», Тюменского химико‑фармацевтического завода и ОМОН «Вепрь».

"Расширение состава Совета — это знак того, что все больше наших предприятий получают заслуженное признание своих заслуг. Все коллективы, представленные в Совете, своим достойным примером вдохновляют земляков, с удовольствием делятся опытом и вместе ищут пути для развития и процветания нашего города, — подчеркнула спикер городской Думы.

В ходе заседания советник генерального директора АО «ЮТэйр-Инжиниринг» Геннадий Галиахметов представил участникам информацию об истории предприятия. Этот завод, который в военные годы обозначался как № 26, был создан в Новосибирске в 1933 году. В 1944-м его эвакуировали в Тюмень. За время Великой Отечественной войны здесь отремонтировали и передали военным 106 самолетов и 178 двигателей. В послевоенные десятилетия предприятие осваивало новые типы техники. К 1980-м годам здесь ежемесячно ремонтировали 17 машин. Из 25 подобных предприятий в Советском Союзе и половины в России после 90-х функционировало всего пять, включая тюменское. Коллектив предприятия первым в стране стал осуществлять ремонт авиатехники на зарубежных площадках — в 1993 году работы выполнили в Колумбии. Сейчас тюменские специалисты выполняют капитальный ремонт Ми-26, углубленное техобслуживание Ми-17 и Ми-8, трудятся в рамках деятельности центра по работе с зарубежной техникой.

Ветеран ОМОН «Вепрь» Владимир Гусев в ходе встречи отметил, что отряд был создан на базе Рижского ОМОНа и в 1991-м году в полном составе был принят в Тюмени. Бойцы встали на защиту интересов горожан, обеспечивая их безопасность, ведя борьбу с преступностью и терроризмом в тяжелые 90-ые годы. С 2016 года подразделение входит в состав Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тюменской области. С первых дней специальной военной операции бойцы мужественно выполняют задачи в зоне СВО, борясь с нацизмом и экстремизмом.

Светлана Иванова рассказала участникам встречи об инициативе городских депутатов по возрождению городской Доски Почета. И пригласила членов Совета трудовых коллективов присоединиться к этой масштабной работе.

"Глава города Максим Викторович Афанасьев поддержал эту идею. Решения о кандидатурах будут приниматься депутатами совместно с администрацией и Советом трудовых коллективов. Сейчас необходимо разработать положение о таком виде поощрения", — сообщила Светлана Иванова.

Также в рамках рабочей повестки участники заседания заслушали отчет о работе Совета ветеранов Калининского административного округа Тюмени. С докладом выступила председатель Совета Людмила Тальчук. Председатель Тюменского городского объединения профсоюзов Ирина Быковская ознакомила собравшихся с деятельностью организации.