14 Ноября 2018
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СКР: водитель, сбивший людей на тротуаре в Екатеринбурге, сделал это умышленно

В Следственном комитете заявили, что водитель, сбивший сегодня людей в Екатеринбурге, действовал умышленно.

Напомним, все случилось сегодня рано утром на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. По данным ГИБДД, водитель Honda CR-V допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Сообщалось, что ребенок находится в коме.

Позднее в Горздраве уточнили, что пострадавших четверо. Сам водитель иномарки сначала уверял, что якобы перепутал педали, пытаясь выехать из пробки. Потом он заявил, что его "подрезали".

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, действия водителя - мужчины 1968 года рождения - носили умышленный характер, поскольку не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой. Также они не были обусловлены технической неисправностью или недостаточной водительской квалификацией мужчины, получившего права в 1999 году.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство двух или более лиц". Проводится комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и автотехническая. Уже допрошены непосредственные очевидцы случившегося.

Как добавили в СКР, решается вопрос о заключении водителя под стражу. Работу будет вести отдел по расследованию особо важных дел.

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

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СКР: водитель, сбивший людей на тротуаре в Екатеринбурге, сделал это умышленно

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Теги: водитель, тротуар, сбил, дело, Екатеринбург



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