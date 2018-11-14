14 Ноября 2018
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Водителем, сбившим четырех человек на тротуаре в Екатеринбурге, хочет заняться Следственный комитет

Следственный комитет поставил вопрос о передаче им материала проверки по факту аварии на тротуаре в Екатеринбурге.

Напомним, все случилось сегодня рано утром на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. По данным ГИБДД, водитель Honda CR-V допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой был двухлетний ребенок, и мужчину. Сообщалось, что ребенок находится в коме. Позднее в Горздраве уточнили, что пострадавших четверо.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, сейчас по факту случившегося полиция проводит проверку на предмет преступления по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Как пояснили в СКР, поскольку в аварии пострадали несколько человек, в том числе маленький ребенок, а также в связи со значительным общественным резонансом, перед прокуратурой уже поставлен вопрос о передаче материалов проверки из полиции в органы Следственного комитета.

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

Как заверили в ведомстве, в случае принятия положительного решения ими будут установлены все обстоятельства, а ситуации дана объективная правовая оценка.

Напомним, водитель иномарки уверяет, что якобы перепутал педали, пытаясь выехать из пробки. По предварительным данным, он был трезв.

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

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Водителем, сбившим четырех человек на тротуаре в Екатеринбурге, хочет заняться Следственный комитет

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Теги: водитель, сбил, тротуар, СКР, Екатеринбург



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