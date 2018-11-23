Будет сидеть: водитель, наехавший на толпу людей в Екатеринбурге, останется в СИЗО до января

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на арест жителя Екатеринбурга Владимира Пузырева, заключенного под стражу за покушение на убийство нескольких человек.

Напомним, 14 ноября водитель Honda CR-V допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Пузыреву было предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство двух или более лиц. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

На арест Пузырева была подана апелляция. Сегодня она была рассмотрена. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, мера пресечения - заключение под стражей - оставлена в силе.

Напомним, сам обвиняемый настаивал на домашнем аресте.