СК просит у водителей Екатеринбурга видео жуткой аварии на Фурманова, где пострадали несколько человек

Следственный комитет обращается к водителям Екатеринбурга с просьбой предоставить видео ДТП, которое случилось 14 ноября на Фурманова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства, видеозаписи с автомобильных регистраторов необходимы, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Следователи просят автомобилистов, располагающих видеоинформацией о ДТП, предоставить записи, которые были сделаны 14 ноября в период времени с 08.00 до 08.45 в районе пересечения улиц 8 марта и Фурманова. Сообщить об имеющейся информации можно конфиденциально по телефонам 8(343)297-72-78, 8(343)297-72-69.

Напомним, что водитель Honda CR-V допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Все жертвы страшной аварии находятся сейчас в тяжелом состоянии. Водителю - Владимиру Пузареву предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство двух или более лиц, сегодня суд отправил его в СИЗО на 2 месяца.